При пожаре в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья погибли шесть человек

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Шесть человек стали жертвами пожара в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Уточняется, что площадь возгорания составила 80 кв. м. По данным оперативных служб, двухэтажный дом горел по всей площади.
Отмечается, что шесть человек погибли. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Согласно информации областного главка МЧС РФ, открытое горение ликвидировали в 08:55 мск.
Ранее сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что шесть человек погибли. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Согласно информации областного главка МЧС РФ, открытое горение ликвидировали в 08:55 мск.
Ранее сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова