Число погибших при пожаре в центре Стамбула выросло до 29

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Число погибших в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула достигло двадцати девяти человек, сообщает телеканал TRT Haber.
Ранее было заявлено о 27 погибших. Гостелеканал TRT Haber также отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с министром внутренних дел Али Ерликай детали произошедшего.
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