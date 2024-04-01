Пожар на предприятии в Хотькове удалось локализовать

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Огнеборцы локализовали пожар в подмосковном Хотькове Сергиево-Посадского городского округа. Площадь возгорания составляет 150 кв. м., сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«В подмосковном Хотькове горит кровля цеха. Из здания эвакуированы четыре человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, речь о заводе «Электроизолит». Причины пожара выясняются.
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Лора Луганская