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Пожар на предприятии в Хотькове удалось локализовать

01 апреля 2024, 16:42
Фото: Istockphoto / Diy13

Фото: Istockphoto / Diy13

Огнеборцы локализовали пожар в подмосковном Хотькове Сергиево-Посадского городского округа. Площадь возгорания составляет 150 кв. м., сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«В подмосковном Хотькове горит кровля цеха. Из здания эвакуированы четыре человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, речь о заводе «Электроизолит». Причины пожара выясняются.


В то же время, по данным прокуратуры, площадь пожара на заводе составляет 3 тыс. «квадратов».

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#московская область
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Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
СК просит арестовать Якубджони Юсуфзоды по делу о теракте в «Крокусе»
01 апреля 2024, 17:27

Фото: iStock/OlFedv

Следственный комитет России запросил арест Якубджони Юсуфзоды по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Юсуфзоды со своей банковской карты перечислял деньги на обеспечение проживания террористов. По данным следствия, обвиняемый также отправил часть денег одному из исполнителей преступления после нападения.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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В Москве эвакуировали Курский вокзал
01 апреля 2024, 17:25

Фото: iStock/Sachkv

В Москве эвакуировали Курский вокзал и находящийся рядом с ним торговый центр «Атриум». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
На месте работают правоохранительные органы. На время их работы производится оповещение пассажиров.

В настоящее время о причинах эвакуации не сообщается. Однако очевидцы говорят о якобы поступившей информации о минировании здания вокзала. Сама эвакуация началась в понедельник, в 13:00.

Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пассажиры проходят на платформы в обход вокзала через третий тоннель. Остальных пассажиров и посетителей торгового центра вывели на безопасное расстояние к Садовому кольцу.

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#вокзал
#эвакуация
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В ДТП в Луховицах пострадал ребёнок и двое взрослых
01 апреля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лобовое столкновение двух легковых иномарок произошло на улице Пушкина в Луховицах, в результате ДТП пострадали оба водителя и восьмилетняя пассажирка одной из машин. Помощь пострадавшим оказали подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о столкновении машин Skoda Fabia и Nissan Terrano поступила вечером в воскресенье, 31 марта. Оперативно прибывшие на место спасатели стабилизировали оба автомобиля, отключили аккумуляторы, чтобы не начался пожар, и наложили шину на ногу восьмилетней девочке, которая сидела в Skoda. Затем ребёнка зафиксировали на носилках и передали бригаде медиков. Кроме того, они перевязали раны у водителей», — говорится в сообщении.
Всех пострадавших увезли в Луховицкую районную больницу, девочка госпитализирована с подозрением на закрытый перелом левого бедра.

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#луховицы
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#мособлпожспас
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В Москве умер ребёнок, отравившийся парацетамолом
Ребёнок, отравившийся парацетамолом в Бурятии, умер в Москве
01 апреля 2024, 16:40

Фото: iStock/dikushin

В Москве умер ребёнок, который отравился парацетамолом в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Ранее появилась информация, что ребёнок получил тяжёлое поражение печени в ходе самостоятельного лечения ОРВИ родителями. Борт санавиации экстренно доставил его в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Москве. Он должен был перенести операцию по трансплантации печени.

Однако ребёнок умер, его организм не справился с осложнениями.

В минздраве Бурятии выразили соболезнования родственникам ребёнка.

В ведомстве напомнили о правилах приёма лекарств. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату, не назначать лечение себе или детям самостоятельно, а также консультироваться с врачом.

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Пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском округе
01 апреля 2024, 16:19

Фото: iStock/Distortion Media

В Сергиево-Посадском округе произошло возгорание в производственном здании на территории завода «Электроизолит». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что огонь охватил уже 3000 квадратных метров. На кадрах видно, как чёрный столб дыма поднимается в небо.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которые экстренно эвакуировали из здания четырёх человек.

Пожарные присвоили возгоранию второй ранг сложности.

Завод находится в городе Хотьково и специализируется на производстве электроизоляционных материалов.

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#подмосковье
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«Статус в криминальном мире? - Гражданин России»: Шакро Молодой рассказал о своих планах
Шакро Молодой на вопрос о положении в воровском мире ответил, что он гражданин РФ
01 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/sasun bughdaryan

В сеть попали кадры профилактической беседы с криминальным авторитетом Шакро Молодым (Захарием Калашовым) в день его выхода из колонии из-за проблем со зрением. Видео публикует Telegram-канал «112».
Сообщается, что в ответ на вопрос о статусе в криминальном мире он ответил фразой «я гражданин России». Эта же фраза последовала после вопроса о том, является ли Шакро вором в законе. В дальнейшем проживать бывший заключенный планирует в Москве.




Напомним, 29 марта стало известно, что Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни. Всего он был приговорён к 9 годам 10 месяцам. 71-летний Шакро был освобожден из колонии в Краснодарском крае.

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#тюрьма
#преступники
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При взрыве автомобиля в Старобельске погиб замглавы ЦООО Валерий Чайка
В Старобельске взорвали машину замглавы ЦООО Валерия Чайки, он погиб на месте
01 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Prathaan

В Старобельске в ЛНР неизвестные подорвали автомобиль заместителя руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерия Чайки. Он погиб на месте. Об этом сообщил глава города Владимир Чернев.
«1 апреля 2024 года в 13:30 возле Старобельского филиала ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершён подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка», — написал Чернев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте происшествия работают представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия. Выясняются обстоятельства ЧП.

Чернев также призвал местных жителей быть внимательными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных действиях.

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Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста на юге Москвы
01 апреля 2024, 15:46

Фото: iStock/terex

Девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что девочка провалилась вниз на 2,5 метра. Пострадавшая сильно испугалась и ударилась головой, ее госпитализировали.

В ведомстве подчеркнули, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Специалисты оценят безопасность и исполнение персоналом своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Хакассии ребенок провалился в канализационный люк и утонул. Трагедия произошла 26 июля в поселке Изыхские Копи Алтайского района. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области
01 апреля 2024, 15:34

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
Отмечается, что неизвестный житель области пытался поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. Эта попытка поджога была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ.

В настоящее время подозреваемого в подготовке диверсии задержали. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: за террористический акт, подготовку к преступлению и покушение на преступление.

Накануне стало известно, что в Махачкале и Каспийске введён режим контртеррористической операции. Сотрудниками ФСБ уже задержаны несколько лиц, подозреваемых в подготовке терактов на территории России.

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#покушение
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