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Пожар на заводе в Хотькове ликвидировали

01 апреля 2024, 18:28
Фото: Istockphoto / Diy13

Фото: Istockphoto / Diy13

Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар на предприятии в подмосковном Хотькове, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Как уточнили в областной прокуратуре, сообщение о возгорании на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском городском округе поступило около 16 часов. Горела кровля.

В свою очередь, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь пожара увеличилась со 150 кв. м. до почти 3 тыс «квадратов».


Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.

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#мчс
#пожар
#сергиев посад
#предприятие
#завод
#московская область
#подмосковье
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В Свердловской области три человека оказались под завалами при взрыве на шахте
01 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/Adam88xx

Три человека из пяти оказались под завалами после взрыва в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области, передают оперативные службы.
Взрыв произошел при закладке взрывчатки для осуществления работ. Обрушение породы произошло на горизонте 338 метров.

На данный момент специалисты делают все возможное для разбора завалов и спасения людей. Отмечается, что на смене во время инцидента были 106 работников.

Ранее сообщалось, что на руднике «Пионер» произошло обрушение породы 18 марта. С этого дня под завалами находятся 13 человек. Сегодня, 1 апреля, спасательная операция была завершена из-за риска повторного обвала. Скважины, которые пробурили на руднике, показали что все горизонты, где могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом.

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#взрыв
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#люди
#шахты
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Россиян предупредили о мошенничестве в онлайн-играх
Эксперт ЦБ Стрелкова заявила о мошенниках в онлайн-играх
01 апреля 2024, 18:37

Фото: iStock/Lincoln Beddoe

Эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова заявила, что мошенники орудуют на просторах Сети и выманивают у граждан деньги с помощью, в том числе, игр.
«Мошенники предлагают всего лишь купить некий виртуальный предмет или персонажа в экономической онлайн-игре и сразу начать получать доход. В таких играх часто предлагают заработать на реферальной программе – приведи друга, получи дополнительный доход», — отметила в беседе с Газета.ру специалист.

В конечном счёте для того, чтобы вывести средства с гражданина потребуют оплатить налог и проценты менеджеру и самой игре. В результате денег человек так и не получает.

Эксперт рекомендовала внимательно смотреть условия игры и не участвовать в ней, если упор — на заработок от покупки виртуальных персонажей, мерча или игровой недвижимости.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ доступа в личный кабинет россиян на Госуслугах. Так, злоумышленники начали присылать push-уведомления россиянам о якобы необходимости подтвердить паспортные данные для доступа в личный кабинет.

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#эксперт
#мошенники
#покупки
#онлайн
#игры
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Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали в марте за неповиновение полиции
01 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджони Юсуфзоду арестовали в марте за неповиновение полиции. Об этом сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы.
Отмечается, что преступник был признан виновным 26 марта этого года и был подвергнут административному аресту на двенадцать суток. Следственный комитет в понедельник,1 апреля, запросил арест Якубджони Юсуфзоду по обвинению в совершении теракта.

Ранее сообщалось, что Юсуфзоды со своей банковской карты перечислял деньги на обеспечение проживания террористов. По данным следствия, обвиняемый также отправил часть средств одному из исполнителей преступления после нападения.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
СК просит арестовать Якубджони Юсуфзоды по делу о теракте в «Крокусе»
01 апреля 2024, 17:27

Фото: iStock/OlFedv

Следственный комитет России запросил арест Якубджони Юсуфзоды по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Юсуфзоды со своей банковской карты перечислял деньги на обеспечение проживания террористов. По данным следствия, обвиняемый также отправил часть денег одному из исполнителей преступления после нападения.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#деньги
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#крокус сити холл
#ск рф
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В Москве эвакуировали Курский вокзал
01 апреля 2024, 17:25

Фото: iStock/Sachkv

В Москве эвакуировали Курский вокзал и находящийся рядом с ним торговый центр «Атриум». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
На месте работают правоохранительные органы. На время их работы производится оповещение пассажиров.

В настоящее время о причинах эвакуации не сообщается. Однако очевидцы говорят о якобы поступившей информации о минировании здания вокзала. Сама эвакуация началась в понедельник, в 13:00.

Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пассажиры проходят на платформы в обход вокзала через третий тоннель. Остальных пассажиров и посетителей торгового центра вывели на безопасное расстояние к Садовому кольцу.

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#москва
#курское направление
#вокзал
#эвакуация
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В ДТП в Луховицах пострадал ребёнок и двое взрослых
01 апреля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лобовое столкновение двух легковых иномарок произошло на улице Пушкина в Луховицах, в результате ДТП пострадали оба водителя и восьмилетняя пассажирка одной из машин. Помощь пострадавшим оказали подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о столкновении машин Skoda Fabia и Nissan Terrano поступила вечером в воскресенье, 31 марта. Оперативно прибывшие на место спасатели стабилизировали оба автомобиля, отключили аккумуляторы, чтобы не начался пожар, и наложили шину на ногу восьмилетней девочке, которая сидела в Skoda. Затем ребёнка зафиксировали на носилках и передали бригаде медиков. Кроме того, они перевязали раны у водителей», — говорится в сообщении.
Всех пострадавших увезли в Луховицкую районную больницу, девочка госпитализирована с подозрением на закрытый перелом левого бедра.

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#луховицы
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#спасатели
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#автомобили
#девочка
#мособлпожспас
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Пожар на предприятии в Хотькове удалось локализовать
01 апреля 2024, 16:42

Фото: Istockphoto / Diy13

Огнеборцы локализовали пожар в подмосковном Хотькове Сергиево-Посадского городского округа. Площадь возгорания составляет 150 кв. м., сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«В подмосковном Хотькове горит кровля цеха. Из здания эвакуированы четыре человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, речь о заводе «Электроизолит». Причины пожара выясняются.

В то же время, по данным прокуратуры, площадь пожара на заводе составляет 3 тыс. «квадратов».

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#сергиев посад
#хотьково
#пожар
#мчс
#подмосковье
#московская область
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В Москве умер ребёнок, отравившийся парацетамолом
Ребёнок, отравившийся парацетамолом в Бурятии, умер в Москве
01 апреля 2024, 16:40

Фото: iStock/dikushin

В Москве умер ребёнок, который отравился парацетамолом в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Ранее появилась информация, что ребёнок получил тяжёлое поражение печени в ходе самостоятельного лечения ОРВИ родителями. Борт санавиации экстренно доставил его в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Москве. Он должен был перенести операцию по трансплантации печени.

Однако ребёнок умер, его организм не справился с осложнениями.

В минздраве Бурятии выразили соболезнования родственникам ребёнка.

В ведомстве напомнили о правилах приёма лекарств. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату, не назначать лечение себе или детям самостоятельно, а также консультироваться с врачом.

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#орви
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Пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском округе
01 апреля 2024, 16:19

Фото: iStock/Distortion Media

В Сергиево-Посадском округе произошло возгорание в производственном здании на территории завода «Электроизолит». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что огонь охватил уже 3000 квадратных метров. На кадрах видно, как чёрный столб дыма поднимается в небо.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которые экстренно эвакуировали из здания четырёх человек.

Пожарные присвоили возгоранию второй ранг сложности.

Завод находится в городе Хотьково и специализируется на производстве электроизоляционных материалов.

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#сергиев посад
#пожар
#завод
#подмосковье
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