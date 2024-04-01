Пожар на заводе в Хотькове ликвидировали

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Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар на предприятии в подмосковном Хотькове, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Как уточнили в областной прокуратуре, сообщение о возгорании на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском городском округе поступило около 16 часов. Горела кровля.
В свою очередь, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь пожара увеличилась со 150 кв. м. до почти 3 тыс «квадратов».
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.
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В свою очередь, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь пожара увеличилась со 150 кв. м. до почти 3 тыс «квадратов».
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Лора Луганская