Число погибших при пожаре в жилом доме в Новосибирске возросло до четырех человек
Число погибших при пожаре в деревянном жилом доме в Новосибирске возросло до четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По информации ведомства, среди жертв — один мужчина и три женщины.
Трагическое происшествие случилось в ночь с пятницы на субботу. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного деревянного дома с мансардой. Частично обрушилась кровля. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, его тушили 46 специалистов.
Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 17 жильцов. Четыре человека получили травмы при пожаре, при этом трем людям потребовалась госпитализация. По данным регионального Минздрава, они продолжают находиться в тяжелом состоянии.
Читайте также: