В Госдуме объяснили, может ли иностранец получать пенсию в России

Депутат Нилов: Иностранцы и лица без гражданства имеют право получать пенсию в РФ
Иностранцы и лица без гражданства имеют право получать пенсию в России. Это возможно при условии их постоянного проживания в стране. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Для получения пенсии необходимо соответствовать строгим требованиям законодательства РФ: иметь статус постоянного резидента с видом на жительство и официальные трудовые отношения с отчислениями в Социальный фонд России.

Беженцы с официальным удостоверением также могут получать пенсию. Однако в случае утраты своего особого статуса они потеряют и право на пенсионную выплату.

Для оформления страховой пенсии по старости иностранные граждане «проходить» по тем же пунктам, что и россияне: достичь пенсионного возраста, иметь минимальный страховой стаж и необходимое количество пенсионных баллов.

При недостатке стажа или баллов существует альтернатива в виде социальной пенсии, но для нее существует свой набор условий.

Нилов добавил, что возможность получения пенсии для иностранца зависит не только от легальности его статуса и продолжительности работы в России. Международные соглашения между РФ и страной гражданства иностранца также играют в этом вопросе немалую роль.
