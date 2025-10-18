В Госдуме объяснили, может ли иностранец получать пенсию в России

18 октября 2025, 03:31

Депутат Нилов: Иностранцы и лица без гражданства имеют право получать пенсию в РФ

Фото: iStock/Oleg Elkov

Иностранцы и лица без гражданства имеют право получать пенсию в России. Это возможно при условии их постоянного проживания в стране. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Для получения пенсии необходимо соответствовать строгим требованиям законодательства РФ: иметь статус постоянного резидента с видом на жительство и официальные трудовые отношения с отчислениями в Социальный фонд России.



Беженцы с официальным удостоверением также могут получать пенсию. Однако в случае утраты своего особого статуса они потеряют и право на пенсионную выплату.



