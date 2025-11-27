Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге увеличилось

27 ноября 2025, 12:58

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55

Фото: iStock/Motortion

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.