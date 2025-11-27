Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге увеличилось
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Накануне в Гонконге произошел крупный пожар, охвативший высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. Возгорание произошло на бамбуковых строительных лесах, возведенных вокруг домов в рамках реновации комплекса.
Пожар в первом здании ЖК произошел в 14:52 по местному времени (09:52 мск). Впоследствии огонь распространился на все остальные дома комплекса.
Пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге Екатерина Богучарская сообщила РИА Новости, что на текущий момент нет информации о пострадавших или погибших среди граждан России в результате пожара в Wang Fuk Court.
Читайте также: