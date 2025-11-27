Пенсионерка продала квартиру по «схеме обманутых бабушек» сразу двум покупателям в Волгоградской области

27 ноября 2025, 11:58

Пенсионерка продала квартиру сразу двум покупателям в Волгоградской области

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Пенсионерка в Волгоградской области продала квартиру по так называемой «схеме обманутых бабушек» сразу двум покупателям. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.