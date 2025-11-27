Пенсионерка продала квартиру по «схеме обманутых бабушек» сразу двум покупателям в Волгоградской области
Пенсионерка в Волгоградской области продала квартиру по так называемой «схеме обманутых бабушек» сразу двум покупателям. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Одним из пострадавших оказался молодой предприниматель из Волжского, который решил купить недвижимость за 2,2 млн рублей.
Пожилая женщина, оставшаяся без мужа и детей, решила продать свою квартиру, чтобы переехать к сестре. Она утверждала, что заранее выписалась, подготовила все необходимые документы и перед сделкой подтвердила на камеру, что действует добровольно и без влияния мошенников.
После заключения сделки пенсионерка попросила покупателя дать ей две недели на подготовку к переезду. Однако через некоторое время мужчина позвонил ей и уточнил, когда она планирует съезжать. Старушка ответила, что её сестра скончалась, и ей нужно несколько дней, чтобы пережить утрату и организовать похороны.
Вскоре после этого пожилая женщина аннулировала сделку, заявив, что была введена в заблуждение мошенниками. В результате покупатель остался без денег и жилья. Впоследствии он узнал, что за девять дней до его сделки другой покупатель уже внёс залог в размере 100 тысяч рублей за эту же квартиру. Потерпевший обратился в суд.
Читайте также: