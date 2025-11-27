В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину под предлогом помощи

27 ноября 2025, 11:53

В Петербурге перед судом предстанет уроженец СНГ по делу о грабеже

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца одной из стран СНГ. Как сообщает городская прокуратура, он обвиняется в разбойном нападении.