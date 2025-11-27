В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину под предлогом помощи
В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца одной из стран СНГ. Как сообщает городская прокуратура, он обвиняется в разбойном нападении.
Инцидент произошёл 23 июля на Софийской улице. Подозреваемый вышел из арендованного Volkswagen и попросил прохожую помочь с маршрутом. Когда женщина начала показывать путь в навигаторе, мужчина выхватил у неё из рук мобильный телефон и вернулся в автомобиль.
Пострадавшая ухватилась за ручку водительской двери, чтобы помешать уехать и вернуть устройство, но машина тронулась с места. Россиянка побежала за иномаркой, однако упала и получила ушиб об асфальт.
Обвиняемый позднее продал телефон за 30 тысяч рублей. Как уточнили в надзорном ведомстве, хозяйка устройства оценила ущерб в 60 тысяч рублей. Уголовное дело уже поступило в суд для дальнейшего рассмотрения.
