Известный спасатель из Читы Руслан Бабицкий пропал под лавиной в Бурятии

25 апреля 2026, 08:35

Сотрудника поисково-спасательной службы Забайкалья, водолаза и альпиниста Руслана Бабицкого продолжают искать в горах Бурятии. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на адвоката Дмитрия Печкина.





Именно этот спасатель весной 2023 года вытащил семилетнего мальчика из-под завалов после взрыва газа в доме в Антипихе. Тогда Бабицкий стал героем Народной премии.

«Среди пропавших — Руслан Бабицкий, тот самый спасатель из Читы, который три года назад вытащил мальчика из-под завалов после взрыва газа», — сказал собеседник издания.