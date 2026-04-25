Известный спасатель из Читы Руслан Бабицкий пропал под лавиной в Бурятии
Сотрудника поисково-спасательной службы Забайкалья, водолаза и альпиниста Руслана Бабицкого продолжают искать в горах Бурятии. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на адвоката Дмитрия Печкина.
Именно этот спасатель весной 2023 года вытащил семилетнего мальчика из-под завалов после взрыва газа в доме в Антипихе. Тогда Бабицкий стал героем Народной премии.
«Среди пропавших — Руслан Бабицкий, тот самый спасатель из Читы, который три года назад вытащил мальчика из-под завалов после взрыва газа», — сказал собеседник издания.По его информации, он входил в группу из семи туристов, которых накрыла лавина при восхождении к пику Конституции.
Напомним, специалисты МЧС уже обнаружили троих выживших и тело 42-летней женщины. Пострадавших доставили в больницу: одного из них госпитализировали, двоих отпустили после осмотра. Поиски остальных туристов продолжаются. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.