Раскрыта судьба еще одного туриста, пропавшего под лавиной в горах Бурятии
Число погибших при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии увеличилось до двух человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Спасатели обнаружили тела 38-летнего Виктора Б. и 41-летней Натали С. Поиски 42-летнего Максима Н. и 46-летнего гида группы Руслана Бабицкого продолжаются.
Напомним, туристическая группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на них сошла снежная масса. Трое альпинистов оказались поодаль от схода лавины и смогли вызвать помощь. Вскоре их с различными травмами доставили в больницу.
Известно, что 37-летнего Дениса Ч. госпитализировали с закрытыми переломами ключицы и ребер, 39-летнего Константина Л. с переломом лодыжки отпустили после оказания помощи.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
