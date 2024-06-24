Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось

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Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, ее заявление публикуются в Telegram-канале регионального ведомства.
По словам Беляевой, состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое. Она отметила, что некоторых пациентов переведут в ведомственные учреждения для дальнейшего лечения.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Ранее в Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Екатерина Коршунова