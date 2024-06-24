СК: причастные к терактам в Дагестане ликвидированы, а их личности установлены

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В Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что правоохранители ликвидировали пять боевиков. В настоящее время сотрудники СК РФ выявляют остальных причастных к терактам.
По факту трагедии возбуждены уголовные дела.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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По факту трагедии возбуждены уголовные дела.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Екатерина Коршунова