Полицейский рассказал, как боевики в Махачкале убили коллегу на его глазах

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Полицейский рассказал в беседе RT, что террористы убили на его глазах коллегу в Махачкале, а ему самому выстрелили в спину.
Полицейский сообщил RT, что террористы в этот момент отходили — знали, что зажаты с двух сторон и попали в окружение. С собой у них были гранаты.
На месте работали около пятнадцати человек правоохранителей. По словам Султана, одно из его ранений является осколочным.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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На месте работали около пятнадцати человек правоохранителей. По словам Султана, одно из его ранений является осколочным.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Екатерина Коршунова