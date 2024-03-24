Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» достигло 137

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Количество при теракте в «Крокус Сити Холл» возросло до 137. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве отметили, что осмотр места трагедии продолжается. На данный момент опознано 62 тела.
Некоторое время назад стало известно, что помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер погибла во время теракта. Супруг Кушнер опознал её тело среди тех, кто скончался во время атаки.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Некоторое время назад стало известно, что помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер погибла во время теракта. Супруг Кушнер опознал её тело среди тех, кто скончался во время атаки.
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Екатерина Коршунова