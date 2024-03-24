Спасатели еще находят тела при разборе завалов в «Крокусе» и зовут на опознание

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При разборе завалов после теракта в «Крокусе» продолжают находить тела погибших. Об этом РИА Новости сообщила девушка, которая до сих пор разыскивает свою подругу.
Отмечается, что людей приглашают на опознание. Некоторое время назад стало известно, что помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер погибла во время теракта. Супруг Кушнер опознал её тело среди тех, кто скончался во время атаки.
Ранее сообщалось, что 15-летний подросток Арсений Роганов (Веденеев) пропал после теракта в «Крокусе». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова