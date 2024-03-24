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В сети обратили внимание на деталь фото предполагаемых террористов из «Крокуса»

Тимофей Ви обратил внимание на положение рук на фото террористов из «Крокуса»
24 марта 2024, 13:36
Фото: iStock/sqback

Фото: iStock/sqback

Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на одну деталь на фото предполагаемых террористов, которые совершили атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом Ви написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что речь идет о фото на фоне флага «Исламского государства»*. Утверждалось, что на снимке с размытыми лицами изображены четверо мужчин, которые совершили нападение на посетителей в «Крокусе».

Ви отметил, что на данном фото под сомнение ставится положение рук мужчин, которые подняли левую руку вверх. По мнению эксперта, в исламе «левая рука считается «грязной»», поэтому таким жестом указывать на Аллаха нельзя. Он также добавил, что фотографию не является зеркальной, так как флаг террористической организации находится в правильном положении.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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#теракт
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Воробьёв: Оставленные в «Крокусе» вещи начнут выдавать сегодня с 18:00
24 марта 2024, 13:16

Личные вещи, которые люди оставили во время теракта в «Крокус Сити Холле», начнут выдавать уже сегодня с 18:00, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Вещи, оставленные в гардеробе Крокуса, вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 — правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием», — сообщил глава Подмосковья.

К тому же, на парковке «Крокуса» осталось 383 автомобиля россиян. Их могут начать выдавать уже сейчас.

Если вы хотите уточнить какую-либо информацию по поводу своих личных вещей, позвоните по номеру: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

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#андрей воробьёв
#крокус сити холл
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#автомобили
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Около 400 детей и родителей прибыли в Подмосковье из Белгородской области
24 марта 2024, 13:03

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Порядка 400 детей и их родителей прибыли в Подмосковье из обстреливаемой Белгородской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Всех прибывших разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник» (Пушкинский г.о.), Имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), «Горизонт» (Клин) и «Лесная поляна» (Коломна).

Фото: пресс-служба правительства Московской области

В воскресенье, 24 марта, их встретили на вокзале в Подольске глава округа, сотрудники социальной службы, МЧС России, Волонтёры Подмосковья и сотрудники медицины катастроф.

«К нам приехали, в том числе, 59 детей с особенностями физического развития, они нуждаются, чтобы рядом с ними были мама и папа. Наши лагеря готовы к приёму, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учёба, часть детей будет ездить в школы. А, например, в Коломне, где у нас разместятся ребятишки с ОВЗ, обучение пройдёт непосредственно на базе оздоровительного лагеря. Также будут заняты и их родители. Мы надеемся, что белгородцам понравится в Подмосковье», – рассказала замминистра социального развития региона Вера Марченко.
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Подмосковье не в первый раз оказывает помощь Белгородской области. В октябре 2022 года в регион приехало порядка 400 жителей приграничных с Украиной районов, подвергавшихся обстрелам.

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#подмосковье
#белгородская область
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Медведев пообещал отомстить за каждого, кто стал жертвой теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого, кто погиб и пострадал в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Все причастные к этому террористическому акту, вне зависимости от страны происхождения и статуса, будут наказаны за содеянное. Политик подчеркнул, что они теперь «наша легальная и главная цель».

Также в своём посту Медведев закрепил композицию рок-группы «Пикник», концерт которой так и не состоялся на концертной площадке из-за стрельбы ворвавшихся террористов.

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#дмитрий медведев
#террористы
#крокус сити холл
#погибший
#теракт
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Воробьёв проконтролировал разбор завалов пострадавшего в теракте «Крокуса»
24 марта 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проконтролировал разбор завалов в «Крокус Сити Холле». О ходе работ он написал в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью спасатели МЧС России с помощью специальной техники открыли технологический проём в стене концертного зала.
В настоящее время они разбирают стену, чтобы доставить внутрь здания 100-тонный кран. Он позволит продолжить разбор завалов.

Также Воробьёв подчеркнул, что внутри «Крокуса» продолжаются поисковые работы.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 154 человека пострадали. Также поступает информация о пропавших без вести.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#крокус сити холл
#спасатели
#работа
#теракт
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В день общенациональной скорби по всей стране организовали стихийные мемориалы
24 марта 2024, 12:20

Фото: iStock/DmyTo

24 марта в России объявлено днём общенациональной скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
О последних новостях, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле», расскажет редакция «Радио 1».

Теракт


В 20:00 22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». Все билеты в огромный зал, который вмещает 6200 зрителей, были распроданы. Как только люди расселись по своим местам, в зал ворвались вооружённые террористы и начали расстреливать всех без разбора. Как сообщил владелец «Крокуса» Араз Агаларов, тех, кого боевики не застрелили, они планировали сжечь заживо, поэтому облили зал бензином и керосином.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
По последним официальным данным, в теракте погибли 133 человека, 154 получили ранения разной степени тяжести.

24 марта объявили днём общенациональной скорби


Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам днём 23 марта. Он выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе», а также пообещал, что все причастные к этой трагедии понесут наказание.

24 марта российский лидер объявил днём общенациональной скорби.

В крупных городах РФ отменили спортивных и культурные мероприятия, над зданиями министерств и ведомств приспустили государственные флаги, телеканалы убрали из эфиров развлекательные программы.

Стихийные мемориалы


По всей стране люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к организованным волонтёрами стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Самый массовый, разумеется, появился у разрушенной концертной площадки в подмосковном Красногорске. Там со вчерашнего дня дежурят волонтёры. Всем, кто пришёл почтить память жертв страшного теракта, раздают сушки, воду и горячий чай.
Фото: iStock/irisphoto2
Стихийные мемориалы появились и у дверей российских посольств как в дружественных странах, так и в тех, где выражать поддержку России обычно не принято. Страшная трагедия заставила людей во всем мире проникнуться сочувствием к жертвам теракта в «Крокусе».

Скорбим


Слова соболезнований и поддержки жертвам теракта и их близким выразили практически все, включая глав стран НАТО и Евросоюза. Страшную трагедию осудили и в американском Белом доме.

Информационными табличками с надписью «22.03.2024 Скорбим» усеяны все улицы столицы, а также других крупных российских городов.
Фото: Радио 1

Суд над террористами


Вчера вечером задержанных в Брянской области четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет.

С самого утра силовики оцепляют территорию вокруг Басманного суда Москвы. Сегодня следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

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Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

«Больше нельзя отступать»: SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
#крокус сити холл
#теракт
#мемориал
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Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
24 марта 2024, 12:11

Фото: iStock/undefined undefined

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших и пострадавших в теракте перед их концертом. Видео с обращением публикует телеграм-канал SHOT.
В своем обращении музыкант выразил соболезнования от лица всех участников коллектива.

«Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить», — сказал Шклярский.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Ранее сообщалось, что российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#крокус сити холл
#теракт
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#пожар
#музыкант
#соболезнования
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В Китае обнаружили два советских воинских захоронения
24 марта 2024, 11:44

Фото: iStock/awdebenham

В Китае обнаружили два не учтённых ранее советских воинских захоронения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства России в Китае Андрей Кисенко.
Он сообщил, что в Китае продолжаются работы по поиску и паспортизации советских воинских захоронений.

Кисенко подчеркнул, что представительство оборонного ведомства ведёт постоянную работу по установлению сведений о российских (советских) военных, а также погибших и пропавших без вести в ходе конфликтов на территории Китая. Это делается с целью увековечения их памяти.

Недавно в ходе проведения работ были обнаружены два ранее не учтённых захоронений. В них похоронены советские лётчики-добровольцы, принимавшие участие в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. В настоящее время устанавливаются их имена.

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#китай
#россия
#военные
#кладбище
#ссср
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Американский эксперт объяснил непричастность ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
Эксперт Дэвис заявил о непричастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
24 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/zabelin

Поведение террористов, устроивших теракт в Подмосковье, не похоже на представителей ИГИЛ*. Такое мнение выразил отставной военный из США, ведущий YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive Дэниел Дэвис.
Опираясь на свой личный боевой опыт в Афганистане и Ираке, он подчеркнул, что члены этой организации никогда не убивают за деньги и не сдаются в плен.

Дэвис подчеркнул, что члены ИГИЛ* всегда верят в то, что делают, и «готовы жертвовать своими жизнями» ради идеи. А по видеозаписям, снятым в ходе задержания и допроса, видно, что это не идеологически мотивированные люди.

Также они никогда не сдаются в плен, на такой случай у них есть пояс смертника. Они всегда приводят его в действие, если есть риск быть захваченными живыми.

Кроме того, эксперта удивило, что задержанные поддерживали связь с заказчиком исключительно через Telegram. В таком случае, заказ мог поступить откуда угодно.

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*запрещённая в России террористическая организация
#теракт
#крокус сити холл
#террористы
#эксперты
#сша
#россия
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Путин подписал закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ
24 марта 2024, 10:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать российский флаг. Соответсвующий документ опубликован на сайте официального опубликования.
Отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. По информации источника, цель данного законопроекта заключается в воспитании и укреплении патриотизма, традиционных ценностей и чувства общероссийской гражданской идентичности.

Ранее сообщалось, что Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг. Если же образовательная организация не обладает собственным зданием, а арендует помещение в многоквартирном доме, в таком случае она должна будет держать флаг на своих арендованных площадях.

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#госдума
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#закон
#детские сады
#вузы
#россия
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