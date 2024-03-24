В сети обратили внимание на деталь фото предполагаемых террористов из «Крокуса»

Фото: iStock/sqback
Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на одну деталь на фото предполагаемых террористов, которые совершили атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом Ви написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что речь идет о фото на фоне флага «Исламского государства»*. Утверждалось, что на снимке с размытыми лицами изображены четверо мужчин, которые совершили нападение на посетителей в «Крокусе».
Ви отметил, что на данном фото под сомнение ставится положение рук мужчин, которые подняли левую руку вверх. По мнению эксперта, в исламе «левая рука считается «грязной»», поэтому таким жестом указывать на Аллаха нельзя. Он также добавил, что фотографию не является зеркальной, так как флаг террористической организации находится в правильном положении.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
Ви отметил, что на данном фото под сомнение ставится положение рук мужчин, которые подняли левую руку вверх. По мнению эксперта, в исламе «левая рука считается «грязной»», поэтому таким жестом указывать на Аллаха нельзя. Он также добавил, что фотографию не является зеркальной, так как флаг террористической организации находится в правильном положении.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
Екатерина Коршунова