Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Китае увеличилось до 21
Жертвами взрыва на предприятии по производству фейерверков в Китае стал 21 человек, еще 61 получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Взрыв произошел 4 мая в городе Люян. Сразу после трагедии председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране, оперативно ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в кратчайшие сроки выяснить причины случившегося и привлечь виновных к строгой ответственности.
На месте ЧП развернули масштабную спасательную операцию. В ней задействованы 482 человека, разделенные на пять отрядов. Спасатели используют роботов и специальную технику. При этом ситуация осложняется тем, что два склада с порохом на территории завода по‑прежнему представляют высокую опасность.
Ранее издание сообщало о трех погибших и 25 пострадавших. Органы общественной безопасности уже задержали руководителей предприятия, проводится расследование.
