Взрыв прогремел на южнокорейском сухогрузе в Ормузском проливе
На борту сухогруза Namu, который принадлежит южнокорейской компании, произошел взрыв. Об этом пишет агентство Yonhap.
Инцидент произошел в Ормузском проливе. Согласно предварительной информации, взрыв прогремел около 14:40 по московскому времени и спровоцировал пожар. На судне находились 24 человека, в том числе шесть граждан Южной Кореи.
На текущий момент нет сведений о пострадавших либо о причинах, которые привели к взрыву. В своем официальном заявлении республиканский МИД подчеркнул, что продолжит тесно взаимодействовать с заинтересованными странами для прояснения обстоятельств происшествия. Ведомство также пообещало принять все необходимые меры для обеспечения безопасности южнокорейских судов и их экипажей в Ормузском проливе.
После случившегося президент США Дональд Трамп призвал Сеул к активным действиям. По его словам, теперь Южная Корея должна направить вооруженные силы на Ближний Восток.
