Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области
В городе Выкса Нижегородской области произошел серьезный пожар в частном жилом доме, который унес жизни пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось в частном доме на улице Челюскина. Первое пожарно‑спасательное подразделение прибыло, когда здание полностью охватило пламя на площади 80 квадратных метров.
Возгорание оперативно ликвидировали, однако при осмотре места происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела пяти человек, среди которых – двое детей. В настоящий момент специалисты устанавливают личности погибших и причины ЧП.
Ранее в одном из вагонов пригородного экспресса произошел пожар. Состав двигался из Москвы в Тулу.
