Взрыв на шахте в Колумбии заблокировал 12 горняков
В департаменте Кундинамарка (Колумбия) произошел взрыв в угольной шахте компании Carboneras Los Pinos. В результате 12 горняков оказались заблокированы под землей, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Хорхе Эмилио Рей.
По последним данным, после взрыва трое рабочих смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Еще одного горняка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Однако наибольшие опасения вызывает ситуация с застрявшими под землей шахтерами. Взрыв случился на глубине около 600 метров. В настоящий момент на месте происшествия активно работают спасательные службы, но попытки добраться до попавших в беду сотрудников пока не увенчались успехом.
Шахта расположена в 70 километрах от столицы Колумбии. Причины взрыва пока не установлены, расследование только начинается.
