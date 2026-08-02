Число погибших при взрыве в московском ресторане «Balzi Rossi» выросло до пяти человек

02 августа 2026, 13:42

Двое пострадавших скончались в больнице после взрыва в «Balzi Rossi» в Москве

Фото: Istock / peterscode

Число жертв взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве увеличилось до пяти человек. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, ещё двое пострадавших, ранее госпитализированных в тяжёлом состоянии, скончались в больнице.