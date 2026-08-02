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Число погибших при взрыве в московском ресторане «Balzi Rossi» выросло до пяти человек

Двое пострадавших скончались в больнице после взрыва в «Balzi Rossi» в Москве
Фото: Istock / peterscode

Число жертв взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве увеличилось до пяти человек. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, ещё двое пострадавших, ранее госпитализированных в тяжёлом состоянии, скончались в больнице.



Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших. По предварительной информации, более шести человекостаются в тяжёлом состоянии и находятся под наблюдением медиков.

Напомним, взрыв произошёл у входа в ресторан, где проходило частное мероприятие. Ранее Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что произошедшее квалифицировано как теракт.

В настоящее время оцепление у сталинской высотки на Баррикадной уже снято, однако следственные действия по делу продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии и продолжают расследование произошедшего.

Софья Метелева

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