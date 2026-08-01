В московском ресторане произошел теракт: три человека погибли

01 августа 2026, 23:34

НАК подтвердил теракт у ресторана «Balzi Rossi» в Москве

Фото: Istock / jorgeantonio

Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что взрыв у ресторана «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве квалифицируется как теракт.