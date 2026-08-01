В московском ресторане произошел теракт: три человека погибли
Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что взрыв у ресторана «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве квалифицируется как теракт.
По данным НАК, происшествие произошло сегодня около 19:50 у входа в заведение. В этот момент в ресторане проходило праздничное мероприятие. По предварительной информации, женщина попыталась пронести внутрь взрывное устройство, однако охранник не позволил ей пройти. После этого произошёл взрыв.
В результате ЧП погибли три человека — сама женщина, сотрудник охраны и один из посетителей ресторана. После взрыва район вокруг заведения был оперативно оцеплен. На месте работали вооружённые силовики, сотрудники полиции, спасатели и медики.
По последним данным, при взрыве пострадал 21 человек. Среди травмированных — люди с черепно-мозговыми травмами, ранениями конечностей, повреждениями груди и живота, ожогами и минно-взрывными травмами.
Очевидцы рассказывали о сильной волне взрыва и последствиях происшествия внутри и возле ресторана. По их словам, из здания выводили людей с различными травмами, а на месте оставались следы взрыва.
После произошедшего был отменён Второй ночной велофестиваль, который должен был пройти вечером по Садовому кольцу. Организаторы сообщили, что мероприятие перенесут на другую дату из-за сложившейся ситуации.
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая личность женщины и возможные мотивы нападения.
Читайте также: