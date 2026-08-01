01 августа 2026, 23:18

После взрыва у ресторана «Balzi Rossi» обнаружены оторванные конечности

Фото: Istock / VeroRo39

Появились новые сообщения о последствиях взрыва у ресторана «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По информации очевидцев, сразу после происшествия возле заведения были обнаружены оторванные человеческие конечности. Об этом сообщает связанные с силовыми структурами Telegram-канал.