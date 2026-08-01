После взрыва у ресторана «Balzi Rossi» обнаружены оторванные конечности
Появились новые сообщения о последствиях взрыва у ресторана «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По информации очевидцев, сразу после происшествия возле заведения были обнаружены оторванные человеческие конечности. Об этом сообщает связанные с силовыми структурами Telegram-канал.
Пока что официального подтверждения этой информации нет. Правоохранительные органы и экстренные службы еще не комментировали подобные сообщения.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, ещё 17 получили различные травмы. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка бытового газа на кухне ресторана. В момент ЧП в заведении проходил свадебный банкет, на котором находились более 50 человек.
Сейчас территория вокруг ресторана остаётся оцепленной. На месте продолжают работать сотрудники полиции, следователи и специалисты экстренных служб, которые устанавливают все обстоятельства трагедии и уточняют информацию о последствиях взрыва.
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