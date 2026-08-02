Мэр Москвы заявил, что виновные во взрыве в «Balzi Rossi» будут найдены и понесут наказание

02 августа 2026, 13:27

Мэр Собянин выразил соболезнования семьям погибших после взрыва в «Balzi Rossi»

Сергей Собянин (Фото: Telegram / @mos_sobyanin)

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию, произошедшую накануне у ресторана «Balzi Rossi» на Кудринской площади. В своём официальном Telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.





По словам градоначальника, в результате произошедшего городские службы оперативно оказали помощь пострадавшим, которые сейчас находятся в столичных больницах под наблюдением врачей.





«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Собянин.