Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 1943 человек

30 июня 2026, 22:19

Фото: Istock/adlaphotography

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 1943 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.





Два сильных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня (25 июня по московскому времени). Наиболее серьёзные разрушения зафиксировали в штате Ла-Гуайра, где обрушились десятки строений.



29 июня власти сообщали о 1719 погибших и 5034 пострадавших. В Международной организации по миграции проинформировали, что от стихии в той или иной степени пострадали до 6,76 миллиона местных жителей.

«Число погибших — 1943, ранены 10571», — заявил Родригес в ходе общения с журналистами.