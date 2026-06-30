В Пакистане при обрушении крыши учебного центра погибли 14 детей
В результате обрушения крыши в учебном центре Пакистана погибли 14 детей. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что в момент инцидента в здании шли занятия. Десятки учеников находились в классе, когда перекрытие не выдержало и рухнуло, после чего они оказались под обломками. Спасательные службы достали из-под завалов более 20 человек.
Предварительной версией называют строительные работы на крыше одноэтажного строения — туда завозили грунт и стройматериалы, что увеличило нагрузку на конструкции. Полиция уже арестовала двух собственников учебного центра. В рамках дела о халатности правоохранители задержали пять человек, ещё одного совладельца разыскивают.
Читайте также: