Группа из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и сняла происходящее на видео
В Индии полиция арестовала 11 человек по делу об изнасиловании женщины в лесу. Об этом сообщает Times of India.
Инцидент произошёл во время прогулки 40-летней индианки с приятелем. В лесу они встретили группу из 14 мужчин, занимавшихся сбором дров. Все участники событий принадлежали к одной общине и были знакомы между собой.
Несколько человек из этой группы напали на женщину и совершили изнасилование, тогда как остальные наблюдали за происходящим и вели видеозапись на мобильные устройства. Первоначально потерпевшая не обращалась в правоохранительные органы, однако спустя почти месяц один из фигурантов опубликовал видеоролик в социальных сетях.
Увидев запись, женщина решила подать заявление в полицию. В ходе расследования были арестованы 11 человек, ещё трое задержаны. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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