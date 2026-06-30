Группа из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и сняла происходящее на видео

30 июня 2026, 19:55

В Индии 14 человек стали фигурантами дела об изнасиловании женщины в лесу

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Индии полиция арестовала 11 человек по делу об изнасиловании женщины в лесу. Об этом сообщает Times of India.