Московские врачи достали из гигантской домашней змеи швабру

30 июня 2026, 21:44

Ветеринары московского центра «Пантерик» извлекли из питона фрагмент швабры

Фото: Istock/StockSeller_ukr

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором ветеринары извлекают фрагмент швабры из змеи. В московском ветеринарном центре «Пантерик» рассказали подробности инцидента.





В беседе с «Газетой.Ru» представитель центра отметил, что раньше питомец не интересовался несъедобными вещами, но сейчас его поведение изменилось.

«С шваброй в змее мы столкнулись впервые, и для всех это стало большой неожиданностью», — сказал эксперт.