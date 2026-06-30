Московские врачи достали из гигантской домашней змеи швабру
Ветеринары московского центра «Пантерик» извлекли из питона фрагмент швабры
В социальных сетях широко распространилось видео, на котором ветеринары извлекают фрагмент швабры из змеи. В московском ветеринарном центре «Пантерик» рассказали подробности инцидента.
В беседе с «Газетой.Ru» представитель центра отметил, что раньше питомец не интересовался несъедобными вещами, но сейчас его поведение изменилось.
«С шваброй в змее мы столкнулись впервые, и для всех это стало большой неожиданностью», — сказал эксперт.Специалисты обошлись без операции: они сделали питону УЗИ, ввели обезболивающее и стимулировали естественное выведение предмета. В центре пояснили, что использовали швабру вместо стандартного крюка из-за крупных размеров змеи.
В «Пантерике» напомнили, что при содержании рептилий важно создавать правильные условия. Часто проблемы с инородными телами возникают из-за неподходящего субстрата.