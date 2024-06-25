Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16, умер сержант Насруллаев

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Количество полицейских, погибших в терактах в Дагестане, выросло до 16. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в медучреждении скончался сержант полиции Нариман Насруллаев, ему было 24 года. В настоящее время в Дагестане действует трехдневный траур по жертвам теракта.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Екатерина Коршунова