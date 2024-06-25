В МВД рассказали о храбрости полицейского перед смертью во время теракта в Дагестане

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Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед смертью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме из-за опасений навлечь на него гнев боевиков.
Об этом рассказал руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в разговоре с РИА Новости.
По словам Гариевой, последними словами Алиева были: «Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!».
Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, вместе с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а количество пострадавших выросло до 46.
Возбуждены уголовные дела по статьям Теракт», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».
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«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», – рассказала представитель МВД.
По словам Гариевой, последними словами Алиева были: «Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!».
Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, вместе с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а количество пострадавших выросло до 46.
Возбуждены уголовные дела по статьям Теракт», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».
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Алина Юрчак