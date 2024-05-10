ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе

Фото: iStock/maki_shmaki
В Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.
Отмечается, что ВС РФ поразили радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Российская армия также атаковала склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
В военном ведомстве подчеркнули, что атака производилась с помощью ракетных войск, артиллерии и дронов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
«Займут весь Донбасс»: в ВСУ оценили шансы России на продвижение в регионе
Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
В Минобороны рассказали о трудностях при взятии Очеретино
В военном ведомстве подчеркнули, что атака производилась с помощью ракетных войск, артиллерии и дронов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
«Займут весь Донбасс»: в ВСУ оценили шансы России на продвижение в регионе
Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
В Минобороны рассказали о трудностях при взятии Очеретино
Екатерина Коршунова