РВ: Украина потеряла контроль над пятью населёнными пунктами Харьковской области

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Российская армия продвинулась в Харьковской области, получив контроль над пятью посёлками. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск.
Также сообщается о наступательных операциях пехотных подразделений ВС РФ при поддержке бронетехники, артиллерийского огня, ударных и разведывательных беспилотников, а также систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Кроме того, известно, что главные силы российской армии в настоящее время в боевые действия не вводятся.
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Также сообщается о наступательных операциях пехотных подразделений ВС РФ при поддержке бронетехники, артиллерийского огня, ударных и разведывательных беспилотников, а также систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Кроме того, известно, что главные силы российской армии в настоящее время в боевые действия не вводятся.
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Анастасия Чинкова