Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ

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Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас. Об этом сообщает Parisien.
В материале статьи сообщается, что возраст девочки составляет 11–12 лет. Она пришла на урок, взяв с собой большой нож, и намеревалась убить преподавателя английского языка.
Как стало известно, пострадавших нет. По факту произошедшего начато уголовное расследование.
Напомним, 13 октября Мохаммед Могушков с холодным оружием атаковал лицей в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент были госпитализированы.
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Екатерина Коршунова