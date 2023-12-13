Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ

Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас. Об этом сообщает Parisien.