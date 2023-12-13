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Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ

Parisien: в Ренне задержали школьницу, желавшую убить учителя английского языка
13 декабря 2023, 16:40
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас. Об этом сообщает Parisien.
В материале статьи сообщается, что возраст девочки составляет 11–12 лет. Она пришла на урок, взяв с собой большой нож, и намеревалась убить преподавателя английского языка.

Как стало известно, пострадавших нет. По факту произошедшего начато уголовное расследование.


Напомним, 13 октября Мохаммед Могушков с холодным оружием атаковал лицей в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент были госпитализированы.

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Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч
13 декабря 2023, 16:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.
Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. 

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#государство
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Россиянин упал в шахту лифта, пытаясь сходить туда в туалет
Житель Дагестана пошел в туалет, упал в шахту лифта и впал в кому
13 декабря 2023, 16:49

Фото: istock / maxim4e4ek

Житель Дагестана намеревался сходить в туалет, забрел в шахту лифта и упал в нее. Мужчина получил серьезные травмы и впал в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
По информации портала, парень приехал на стройку со своими друзьями-грузчиками, которые выполняли работу на объекте. Пострадавший ждал приятелей в автомобиле, но внезапно захотел справить нужду и стал бродить по стройке в поисках туалета. 
 
Из-за того, что освещения на стройке не было, мужчина оступился и провалился в шахту лифта. 
 
Когда друзья кинулись искать пострадавшего, прошло уже несколько часов. Мужчина был обнаружен без сознания. Прибывшая на место происшествия скорая помощь экстренно госпитализировала парня. В настоящее время за его жизнь борются врачи. 

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#врачи
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#мужчина
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#лифт
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На Алтае 49-летнего сотрудника птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб
13 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / Henadzi Pechan

В Алтайском крае следователи проводят проверку после гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК РФ по региону.
Сообщается, что машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме в помещении птицефабрики. 49-летний мужчина скончался на месте. 

Проверкой занимается Новоалтайский межрайонный следственный отдел.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс, в котором он даже не принимал участие. Знакомая полицейского занялась интимом с другим мужчиной по-обоюдному согласию, но потом передумала и решила заработать денег. Сначала она потребовала у него 500 тысяч рублей, а когда тот отказался платить, обратилась за помощью к правоохранителю и начала требовать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей.

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#мужчина
#новости
#рф
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В Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера
13 декабря 2023, 15:11

Фото: istock / Kyryl Gorlov

Кировский районный суд Ярославля назначил 10 суток административного ареста мужчине, который включил речь Адольфа Гитлера на железнодорожной станции. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 21 октября в 15.15 по московскому времени. Мужчина воспользовался переговорным устройством громкоговорящей связи на столбе и включил речь Адольфа Гитлера о нападении на Польшу.

Суд счел данный поступок за административное правонарушение, а именно публичная демонстрация нацистской символики и атрибутики. Обвиняемый признал, что совершил проступок, но заявил, что в этой ситуации в его действиях публичной демонстрации нацизма не было.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс, в котором даже не участвовал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
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#мужчина
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#новости
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Машина с тремя пассажирами подорвалась на мине в Белгородской области
Гладков: машина с тремя людьми подорвалась на мине в Белгородской области
13 декабря 2023, 15:04

Фото: iStock/RamonCast

В Краснояружском районе Белгородской области ни мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями. Все трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что бригады медицины катастроф сейчас везут двух пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Третий пострадавший госпитализирован в Краснояружскую центральную районную больницу. Его состояние не вызывает опасений. У него диагностировано сотрясение мозга. По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что мирный житель Новолуганского в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток».  Мужчина 1966 года рождения случайно наступил на мину, в результате чего его доставили в больницу с травматической ампутацией правой стопы.


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#ампутация
#машина
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Mash: У актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ
13 декабря 2023, 14:52

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У актрисы Ларисы Лужиной случился сердечный приступ. Медики диагностировали 84-летней Ларисе Анатольевне нарушение сердечного ритма.
Как сообщает телеграм-канал Mash, актрисе стало плохо вечером 12 декабря. У нее появились давящие боли в груди, перепады давления и затруднённое дыхание. Близкие вызвали сокрую помощь, которые помогли и стабилизировали состояние Лужиной. От госпитализации актриса отказалась.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина сыграла более чем в 60 фильмах и сериалах. Одна из популярных картин — х/ф «Вертикаль», где также играл Владимир Высоцкий.

В 2012 году Лужину зарегистрировали в качестве доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#помощь
#нарушение
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#сердце
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ФСБ задержала полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс
В Екатеринбурге задержали полицейского, вымогавшего 900 тысяч рублей за секс
13 декабря 2023, 14:37

Фото: istock / Dmitry Presnyakov

В Екатеринбурге ФСБ задержала сотрудника уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает 66.RU.

«Знакомая полицейского ОП № 12 в Екатеринбурге занялась сексом с другим мужчиной по обоюдному согласию и бесплатно, но потом решила заработать на партнере», — рассказал собеседник издания. 
Девушка сначала выставила ценник в 500 тысяч рублей, но мужчина отказался платить. Тогда девушка обратилась к знакомому сотруднику правоохранительных органов и стала требовать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей. 

При передаче денег полицейского задержали. К расследованию уже подключилась органы собственной безопасности УМВД.

Ранее сообщалось, что ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#фсб
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#секс
#полицейские
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Из печени 19-летней россиянки достали ком червей
Mash: в Казани из печени 19-летней девушки медики вытащили клубок червей
13 декабря 2023, 14:24

Фото: istock / Georgiy Datsenko

В Казани медики достали из печени 19-летней пациентки клубок червей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Девушка обратилась в Республиканскую клиническую больницу с жалобами на сильную боль в области живота. Врачи осмотрели девушку и выявили скрутившихся в кисту размером 15 на 20 сантиметров паразитов в ее печени.

Пациентке назначили химиотерапию, чтобы убить паразитов, а спустя 3 месяца прооперировали. Вместе с червями пришлось удалить треть печени, поскольку черви значительно «подъели» орган.

Ранее «Радио 1» сообщало, что врачи Люберецкой больницы спасли ногу мужчине, которого переехал грузовик. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


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#врачи
#медики
#девушка
#операция
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Вандалы обезглавили лошадь на памятнике «Парад Победы» на Красной площади
13 декабря 2023, 14:06

Фото: istock / Dzurag

Барельеф «Парад Победы», находящийся на Красной площади в Москве осквернен вандалами. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Правоохранители заметили, что у коня на памятнике нет головы 12 декабря. В настоящее время выясняется, кто мог быть причастен к осквернению мемориала. В настоящее время следственные органы уже инициировали проверку по данному факту и возбудили уголовное дело. 

Напомним, на памятнике изображен конь, на котором маршал Рокоссовский принял участие в параде победы в 1945 году. 

Ранее злоумышленник намеревался потушить вечный огонь на «Поклонной горе». 49-летний мужчина вылил жидкость из бутылки на пламя, затем разбросал венки. Вандал задержан правоохранителями, возбуждено уголовное дело. 

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