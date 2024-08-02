Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле возросло

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
Спасатели вызволили из-под завалов еще одного пострадавшего в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило МЧС России в официальном Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что число погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле возросло до трех человек.
В министерстве признали, что три человека могли оказаться под завалами. Работы на месте обрушения будут продолжаться всю ночь. По данным источников, пострадали 13 человек, в том числе семеро детей.
В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало.
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«Поисково-спасательные работы продолжаются», – подчеркивается в сообщении.
В министерстве признали, что три человека могли оказаться под завалами. Работы на месте обрушения будут продолжаться всю ночь. По данным источников, пострадали 13 человек, в том числе семеро детей.
В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало.
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Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле, под завалами остаются люди
Александр Климов