Полиция проверит информацию о лже-газовщиках, обходивших квартиры перед взрывом

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Полиция проверит информацию о неизвестных в форме сотрудников газовой службы, которые обходили квартиры перед взрывом в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Как сообщал телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, незадолго до взрыва двое лже-газовщиков были изгнаны из дома, расположенного по соседству с тем, в котором чуть позже произошёл взрыв бытового газа. Один из них, прежде чем скрыться, ударил по газовой трубе. Никаких проверок на этот день газовой службой запланировано не было. Данную информацию проверят правоохранители.
В результате взрыва газа в жилом доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле обрушился целый подъезд. Пострадали не менее десяти человек, один из них погиб. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов в поисках выживших.
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Александр Бойцов