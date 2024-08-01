Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле, под завалами остаются люди

Один человек погиб, еще восемь остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





Напомним, 1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло частичное обрушение. Взрыв прогремел на первом этаже.Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что пострадали девять человек пострадали, из них пятеро детей. В настоящее время спасатели продолжают искать людей под завалами. Некоторых уже спасли.Спасателям удалось вытащить из-под завалов дома ещё двух детей. По данным SHOT, одному из них всего пять лет. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него синдром позиционного сдавливания.