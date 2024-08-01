Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме на Сибирской улице, в результате которого обрушился целый подъезд, выросло до 12 человек. Среди них шестеро детей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В этом доме находится частный детский сад. Этим объясняется большое количество детей в числе пострадавших. Разбор завалов на месте взрыва продолжается. Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 450 специалистов и 75 единиц техники. По поручению городских властей организован подвоз горячего питания для спасателей и пострадавших.
Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту специального самолёта Ил-76, принадлежащего МЧС, находится аэромобильная группа отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи, расчёты кинологов со специально обученными собаками.
Читайте также:
Полиция проверит информацию о лже-газовщиках, обходивших квартиры перед взрывом
Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле, под завалами остаются люди
Обрушение дома в Нижнем Тагиле: Последние данные с места ЧП
Александр Бойцов