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Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек

01 августа 2024, 17:02
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме на Сибирской улице, в результате которого обрушился целый подъезд, выросло до 12 человек. Среди них шестеро детей.


Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В этом доме находится частный детский сад. Этим объясняется большое количество детей в числе пострадавших. Разбор завалов на месте взрыва продолжается. Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 450 специалистов и 75 единиц техники. По поручению городских властей организован подвоз горячего питания для спасателей и пострадавших.

Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту специального самолёта Ил-76, принадлежащего МЧС, находится аэромобильная группа отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи, расчёты кинологов со специально обученными собаками.

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#взрыв
СК РФ попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене
СК РФ просит арестовать 3 мужчин по делу о госизмене, среди них – Новиков*
01 августа 2024, 16:02

Фото: iStock/artisteer

Следственный комитет попросил Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Среди них может быть экс-адвокат Илья Новиков*, следует из картотеки суда.
Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*.

При этом узнать какие-либо детали дела не удастся, поскольку оно находится под грифом секретности.

ФСБ в октябре прошлого года возбудила уголовное дело о госизмене против экс-члена Адвокатской палаты Москвы Новикова*, которого подозревали в переходе на сторону противника. В самом начале СВО он уехал на Украину, где вступил в ряды теробороны.

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СК не может подтвердить приход газовиков в дом в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 15:57

Фото: РИА Новости

Следственный комитет пока не может подтвердить информацию о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался бытовой газ. Об этом заявил в беседе с прессой заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Алексей Невгад.
В сети распространилась информация со ссылкой на местных жителей о том, что за 15 минут до взрыва возле дома видели двух специалистов газовой службы.

Исполняющий обязанности прокурора области Александр Юровских также заявил, что не располагает подтверждающими данную информацию фактами.

В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало. По последним данным, пострадали восемь человек, включая четверо детей, один человек погиб. Под завалами могут находиться ещё шесть человек.

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#взрыв бытового газа
#следственный комитет
#мчс
#происшествия
#дома
#информация
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Житель Нижнего Тагила раскрыл детали происшествия из-за обрушившегося дома
01 августа 2024, 15:33

Фото: РИА Новости

Житель Нижнего Тагила Артём рассказал, что около дома, подъезды которого сегодня обрушились, около месяца назад сильно пахло газом.
«Там давно проблемы с газом. Зимой в начале этого года газовики работы проводили. Все понимали, что это рано или поздно случится», — поделился в беседе с RT собеседник.

В то же время в АО «ГАЗЭКС» сообщили «Известиям» о том, что плановое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 25 июня текущего года. Там отметили, что на момент проверки и проведения работ все системы были исправны. Теперь в причинах аварии разбирается специальная комиссия.

Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами в Нижнем Тагиле. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.

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Хотел изнасиловать, но уснул: в Петербурге задержали дворника, растлившего девочку
В Питербурге дворник-мигрант уснул во время изнасилования ребенка
01 августа 2024, 15:16

Фото: istockphoto / alejandro principato

Мужчина, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Санкт-Петербурге, объяснил свой поступок тем, что он думал, что она взрослая. Об этом он заявил во время допроса, который был показан в эфире РЕН ТВ.
«Я сейчас узнал, что ей 13 лет. Мы на улице просто погуляли, посидели, попили. Я пьяный тогда был, думал, она взрослая», — сказал задержанный.

По словам дворника, если бы он знал настоящий возраст девочки, то не пошёл бы к ней в гости.

Инцидент произошёл 30 июля в одном из дворов Приморского района Санкт-Петербурга. В тот день мама девочки уехала на дачу, и школьница пригласила в гости подругу. Вечером они вышли погулять во двор, где их заметил дворник.

Сначала мужчина пригласил девушек в местный магазин, где купил пива. Затем он попросил разрешения зайти в гости к одной из них, якобы чтобы воспользоваться туалетом. Оказавшись в квартире, он предложил новым знакомым выпить.

В какой-то момент подруге школьницы стало плохо, и дворник отнёс её на руках домой. После этого он вернулся и продолжил «застолье».

«В какой-то момент мужчина отвёл девочку в комнату, повалил на кровать и начал домогаться её, не давая уйти. Но вскоре он заснул. Школьница тихо встала, оделась и сбежала домой к подруге, которой стало плохо. Отец подруги узнал о случившемся и сразу же позвонил в полицию. Злоумышленника задержали», — сообщил источник РЕН ТВ.

Задержанным оказался гражданин другой страны. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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Шесть человек остаются под завалами дома в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 14:55

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, остаются шесть человек. Об этом представитель экстренных служб рассказал в беседе с РИА Новости.
По последним данным, в результате взрыва пострадали десять человек, включая пятерых детей. Также сообщается об одном погибшем.

В четверг из-за взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным специалистов МЧС, обрушение не привело к возникновению возгорания.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила введён режим ЧС. 70 жителей пострадавшего и соседних домов были экстренно эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения в гостинице.

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#взрыв бытового газа
#мчс
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#человек
#дома
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«Угрожали убийством»: в Москве студентку медколледжа похитили родственники из Дагестана
Студентку московского медколледжа похитили родственники из Дагестана
01 августа 2024, 14:31

Фото: iStock/aradaphotography

Родственники из Дагестана выкрали студентку московского медколледжа. Они избили её и угрожали убийством, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что накануне 18-летнюю Айшат Магомедову, проживавшую в Москве и тётями, выкрали родственники. Отец и мать девушки остались в Дагестане после переезда дочери.

Тёти часто ругали Айшат, обвиняя в своенравности, поэтому девушка накопила денег и съехала в коммунальную квартиру в Люблино к своей подруге.

Девушка сменила сим-карту и периодически звонила матери, чтобы та не волновалась. Однако родственникам удалось вычислить местоположение Айшат. В её сторону посыпались угрозы: отец и дядя называли её позором семьи, угрожали девушке расправой, неизвестные на улице осыпали Айшат угрозами.

В начале июня мать и тётя девушки ворвались в её квартиру и устроили скандал, который однако быстро завершился на хорошей ноте – девушке разрешили жить отдельно. Однако 31 июля в квартиру ворвались уже отец и дядя, которые избили Айшат, забрали её паспорт и вытолкали из дома без одежды.

Соседка пострадавшей вызвала полицейских, которые не приехали. В настоящее время неизвестно, где находится девушка.

Также сообщается, что у девушки серьёзные проблемы с сердцем, но родители игнорируют эту проблему, отказываясь лечить дочь.

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#скандал
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В Дагестане двухлетний ребёнок захлебнулся в надувном бассейне
01 августа 2024, 14:23

Фото: istockphoto/psvrusso

В селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.
Малыш был всё время под присмотром матери, которая трудилась по хозяйству во дворе дома, сообщает телеграм-канал Mash Gor. Она вышла буквально на минуту, чтобы вынести мусор. В это время двухлетний мальчик вскарабкался на детский стульчик, стоящий рядом с бассейном, а с него упал в воду. Ребёнок захлебнулся до возвращения матери.

В настоящее время прокуратура начала проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшедшего. Соседи и знакомые считают семью вполне благополучной и характеризуют её с самой лучшей стороны.

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#дома
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#дагестан
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В башкирском селе неподалёку от жилых домов внезапно провалилась земля
01 августа 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Akintevs

В башкирском селе Булгаково в окрестностях Уфы внезапно провалился грунт. Поблизости от жилых домов образовалась огромная яма восьмиметровой глубины.
Началось всё вечером 31 июля, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Сначала возникла небольшая яма, на неё не обратили внимания. Однако к утру провал вырос до десяти метров в диаметре. Глубина ямы составила восемь метров. Место происшествия находится в 20 метрах от хозяйственных построек и в 50 метрах от жилых домов.

Как сообщили сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, положение контролируется специалистами экстренных служб. Причина такого масштабного проседания грунта выясняется.

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#земля
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Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле, под завалами остаются люди
01 августа 2024, 13:51

Фото: РИА Новости

Один человек погиб, еще восемь остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Напомним, 1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло частичное обрушение. Взрыв прогремел на первом этаже.

Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что пострадали девять человек, из них пятеро детей. В настоящее время спасатели продолжают искать людей под завалами. Некоторых уже спасли.

Известно, что в доме располагался частный детский сад, именно поэтому там было так много детей.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов дома ещё двух детей. По данным SHOT, одному из них всего пять лет. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него синдром позиционного сдавливания. До этого также вытащили двух мальчиков, которые гуляли рядом с домом в момент взрыва.

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