Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло

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Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек, из которых шесть остаются в больницах, а остальные уже выписаны
Атака дронов произошла утром вторника на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений не произошло. Кроме того, как отмечали местные власти, технологический процесс на предприятиях не нарушен.
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