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ООН призвала прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре

Генсек ООН Дюжаррик призвал прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре
02 апреля 2024, 20:27
Фото: istockphoto/Askolds

Фото: istockphoto/Askolds

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался против атак на гражданскую инфраструктуру и призвал к их немедленному прекращению в ответ на атаку беспилотников на объекты в Татарстане.

«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру и призываем к их немедленному прекращению», — цитирует его РИА Новости.
Ранее власти Татарстана сообщили о нападении беспилотных летательных аппаратов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске во вторник утром. При этом серьезных разрушений не произошло, и технологический процесс на предприятиях не пострадал.

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#татарстан
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Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне
ВВС США обучают 12 украинских летчиков пилотировать F-16 на базе в Аризоне
02 апреля 2024, 19:43

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украинские пилоты будут обучаться управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на представителя американских военно-воздушных сил.
По его словам, речь идет о двенадцати летчиках ВСУ. Собеседник издание не привел подробностей об окончании срока обучения, однако отметил, что оно точно завершится в текущем году.

Прежде сообщалось, что Украине будут переданы истребители F-16 от Нидерландов и Дании. Первые боевые самолеты будут отправлены Киеву после того, как украинские солдаты пройдут обучение по управлению боевыми самолетами.

F-16 будут отправлены Киеву до конца 2024 года.

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#вс рф
#истребители
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Политолог Светов назвал Часов Яр стратегической точкой
02 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Политолог Юрий Светов заявил о большой значимости взятия нашими войсками населённого пункта Часов Яр.
«Это стратегическая точка. Взятие нашими войсками Часова Яра означает уничтожение ещё одной позиции Украины, с которой ведётся обстрел российских территорий. При этом ВСУ будут лишены возможности снабжать войска, которые оккупируют регионы, только что вошедшие в состав России», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

По его словам, и западные политики не раз подчёркивали стратегическую значимость этого города.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос заявлял, что в районе Часова Яра в ДНР украинская армия находится в отчаянном положении.

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#спецоперация
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Сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти
«Страна»: сотрудники военкомата в Хмельницком запытали призывника до смерти
02 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/olegda88

Военные работники в Хмельницком на Украине предположительно убили призывника, сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале, ссылаясь на матерь погибшего.
«Женщина из Хмельницкого заявляет, что в территориальном военном центре запытали до смерти ее сына Андрея Панасюка», — говорится в сообщении издания.
Согласно данным, мужчина был задержан сотрудниками военкомата в магазине, а затем доставлен в военкомат, где, по словам матери, над ним издевались и угрожали. Точная причина смерти не уточняется, однако журналисты утверждают, что погибший был доставлен в городскую больницу Хмельницкого, где врачи вели борьбу за его жизнь в течение двух суток. Была проведена нейрохирургическая операция, однако состояние мужчины резко ухудшилось, в результате чего он скончался.

Мать погибшего заявила, что отправила официальную жалобу в министерство обороны Украины.

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«Крайне важный момент»: Блинкен призвал Запад усилить помощь Украине
Госсекретарь США Блинкен призвал западные страны активнее поддерживать Украину
02 апреля 2024, 17:26

Фото: Istock/Andrey Atanov

Киев переживает критически важный момент, ему необходима срочная помощь Запада, передает Reuters слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Абсолютно необходимо, чтобы украинцы получали то, что им нужно, чтобы дальше защищаться, особенно артиллерийские боеприпасы и ПВО», — сказал Блинкен во время визита во Францию, подчеркнув, что Украина переживает критический момент в конфликте с Москвой.

Поэтому запрос о дополнительном бюджете, с которым президент Штатов Джо Байден обратился к Конгрессу, должен быть одобрен как можно скорее, подчеркнул Блинкен. Речь идет о дополнительном финансировании Киева в размере 60 миллиардов долларов.

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Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине
Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ
02 апреля 2024, 17:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские планирующие бомбы представляют значительную угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины.
Об этом 2 апреля заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Он выразил опасения относительно превосходства России в области дронов и радиоэлектронной борьбы, подчеркнув, что эти планирующие боеприпасы могут вызвать серьезные проблемы для украинской инфраструктуры и энергетических объектов. Ходжес подчеркнул необходимость оказания помощи Украине для смягчения этого превосходства российской армии.

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Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов
Разработчик: дроны-камикадзе «Куб» применяют в СВО на дальность более 50 км
02 апреля 2024, 16:37

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские барражирующие боеприпасы «Куб» используются в рамках специальной военной операции на расстояниях свыше 50 километров.
Об этом сообщил разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) концерна «Калашников», передает РИА Новости.

Ранее открытые источники указывали на максимальную дальность поражения целей для БПЛА «Куб» в диапазоне от 30 до 40 километров.

В сообщении компании к описанию видео применения дронов «Куб» уточняется, что они успешно нанесли удары по различным наземным целям на расстояниях до 50 километров и даже свыше этого предела.

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ВС РФ уничтожили в Курахово ж/д мост, по которому шло снабжение ВСУ
02 апреля 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

30 марта расчёт РСЗО «Ураган» южной группировки войск ликвидировал важный для ВСУ железнодорожный мост в Курахово в ДНР, по которому шло снабжение украинских войск, находящихся в районе Марьинки, Угледара и на запорожском участке линии соприкосновения. Об этом рассказал командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным «Жгут», его слова передаёт ТАСС.
«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост, так как это важный стратегический узел противника. Первые два (удара – ред.) были пристрелочные, а третьим попали в железнодорожный мост», — рассказал «Жгут».

При этом командир боевой машины с позывным «Синоптик» уточнил, что ранее подобных целей в их практике не было. Нанести удар по мосту удалось благодаря качественной корректировке командиров и слаженной работе с бойцами воздушной разведки. Кроме назначенного объекта, российским военным удалось поразить склад с боеприпасами противника.

По данным ТАСС, за проделанную работу бойцов представят к наградам.

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#железнодорожный
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#удар
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«Уничтожение Украины»: В США назвали главный просчет Запада при борьбе с РФ
Экономист Вольф: Запад просчитался в попытке использовать Украину для борьбы с Россией
02 апреля 2024, 16:13

Фото: Istock/JARAMA

Запад просчитался, используя Киев для борьбы с Москвой, что приводит к буквальному уничтожению Украины. Такое мнение высказал американский экономист профессор Ричард Вольф во время интервью каналу Dialogue works.
«Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины», — сказал Вольф.

Он добавил, что уничтожить Россию не получится, даже если против нее одновременно восстанут США, Европа и азиатские страны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия России успешно продвигается в ходе проведения спецоперации.

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Волонтёры из ФРГ под видом гуманитарной помощи поставляют бойцам ВСУ наркотики
Сальдо: волонтёры из ФРГ под видом гуманитарной помощи поставляют ВСУ наркотики
02 апреля 2024, 16:01

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Так называемые «волонтёры» из Германии распространяют наркотические вещества среди бойцов ВСУ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Вместе с гуманитарной помощью члены немецкой волонтёрской организации «Medical Responce Crew» Бен, Нильс Таль и Стевен Терещенко-Штуцер поставляют в 15 подразделений на ЛБС амфетамин и прочую гадость. Об этом не раз рассказывали пленные украинские солдаты», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинское командование знает о продаже наркотических веществ в рядах ВСУ, однако не препятствует этому. По словам Сальдо, делается это намеренно, так как бойцы с одурманенными головами не станут протестовать против использования их в качестве пушечного мяса, а также сами командиры получают от продажи наркотиков хорошую прибыль.

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