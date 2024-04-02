ООН призвала прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре

Фото: istockphoto/Askolds
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался против атак на гражданскую инфраструктуру и призвал к их немедленному прекращению в ответ на атаку беспилотников на объекты в Татарстане.
«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру и призываем к их немедленному прекращению», — цитирует его РИА Новости.Ранее власти Татарстана сообщили о нападении беспилотных летательных аппаратов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске во вторник утром. При этом серьезных разрушений не произошло, и технологический процесс на предприятиях не пострадал.
Читайте также:
Количество пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек
Военкор Сладков предположил, откуда мог прилететь БПЛА в Татарстан
Депутат ГД Картаполов прокомментировал атаку БПЛА на Татарстан
Артем Кузьмин