Число пострадавших после ДТП с автобусом достигло 29 человек

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Число пострадавших в ДТП с грузовиком под Краснодаром выросло до 29 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. Расследование инцидента продолжается.
Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, грузовик и автобус врезались друг в друга на большой скорости, после чего загорелись. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Между тем, по данным МВД, причиной аварии с участием автобуса в станице Старокорсунской Краснодарского края мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. Подробности аварии выясняются.
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Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, грузовик и автобус врезались друг в друга на большой скорости, после чего загорелись. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Между тем, по данным МВД, причиной аварии с участием автобуса в станице Старокорсунской Краснодарского края мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. Подробности аварии выясняются.
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Александр Климов