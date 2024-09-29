Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром выросло до 17

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Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Краснодарском крае выросло до 17 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Муниципального Центра Управления города Краснодара. Отмечается, что среди получивших травмы — трое детей.
«На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека и в двух других автобусах есть места (в Ставрополь всего следовало 3 автобуса, первый попал ДТП), решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения», — говорится в сообщении МЦУ.Напомним, сегодня вечером, 29 сентября, грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус.
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