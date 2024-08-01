Обрушение дома в Нижнем Тагиле: Последние данные с места ЧП

Фото: МЧС России
В жилом доме Нижнего Тагила прогремел взрыв, обрушилось два подъезда. Предварительной причиной взрыва является газ. В материалы «Радио 1» расскажем, что известно о происшествии к этому часу.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле: что произошло1 августа в 10:40 на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области в первом подъезде пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего произошло обрушение.
По данным ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже, обрушение произошло с пятого по первый этаж. После взрыва газа пожара не последовало.
Спустя 20 минут, в 10:57 в доме произошло повторное частичное обрушение.
В результате ЧП порядка 15 квартир оказались разрушены. Из дома эвакуировали 70 человек.
Поисково-спасательные работы ведут более 150 спасателей и 47 единиц спецтехники, на место прибыли кинологи МЧС РФ.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал несколько поручений по ЧП и выехал на место взрыва.
После взрыва с последующим обрушением дома в Нижнем Тагиле ввели режим «чрезвычайной ситуации».
ПострадавшиеДесять человек пострадали, из них пятеро детей, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Всем потерпевшим окажут материальную и психологическую помощь, добавил он.
Двое взрослых пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей — в состоянии средней тяжести, сообщил Минздрав региона. Один человек погиб.
Для помощи пострадавшим после обрушения выехали две авиамедицинские бригады.
Спасатели установили местонахождение троих выживших под завалами. Предварительно, под завалами могут находиться 12 человек, среди них могут быть погибшие.
Причина взрыва в Нижнем ТагилеПоследний раз газовое оборудование проверяли 26 июня. Специалисты заявили, что с газопроводом всё в порядке.
Как следует из данных портала ГИС ЖКХ, посторонний в 1974 году дом не был аварийным, износ здания составлял 30%. Капитальный ремонт был запланирован на 2032 год. За газоснабжение отвечает АО «Газэкс».
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, накануне взрыва двое неизвестных молодых людей в форме газовой службы ходили по квартирам, якобы проверяли газовое оборудование и сбежали после того, как один из них ударил по газовой трубе.
SHOT: Лже-газовщики были в доме незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле
В причинах взрыва обрушения разбирается специальная комиссия. В настоящий момент сохраняется угроза повторных обрушений, уже произошло несколько падений плит.
По факту обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.
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