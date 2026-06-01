Число пострадавших при отравлении в кафе Пятигорска выросло до 50 человек
В Пятигорске число пострадавших в результате массового отравления в кафе возросло до 50 человек. Об этом 1 июня сообщили в краевом минздраве.
По уточненным данным, которые приводят «Известия», 41 пациент находится в стационаре. Еще девятерым медицинская помощь оказывается амбулаторно.
Уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление) возбудили 31 мая. Следователи осмотрели помещение заведения и изъяли образцы для проведения экспертиз.
Накануне сообщалось, что острую кишечную инфекцию выявили у 33 человек, включая двоих детей, 28 из них госпитализировали. Днем ранее, 30 мая, после посещения того же кафе с аналогичными симптомами в больницу попали девять человек.
