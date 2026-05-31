В Пятигорске десятки людей получили отравление после кафе паназиатской кухни

31 мая 2026, 18:51

В Пятигорске 33 человека получили отравление после кафе паназиатской кухни

Острую кишечную инфекцию диагностировали у 33 человек, среди которых двое детей. Госпитализация потребовалась 28 пострадавшим.





По данным источника «Известий», обстоятельства инцидента уточняются. Ранее сообщалось о девяти госпитализированных после посещения этого же заведения. Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления.



