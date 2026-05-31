В Пятигорске десятки людей получили отравление после кафе паназиатской кухни

В Пятигорске 33 человека получили отравление после кафе паназиатской кухни
Острую кишечную инфекцию диагностировали у 33 человек, среди которых двое детей. Госпитализация потребовалась 28 пострадавшим.
По данным источника «Известий», обстоятельства инцидента уточняются. Ранее сообщалось о девяти госпитализированных после посещения этого же заведения. Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления.
Перед этим в школе Верх-Исетского района Екатеринбурга произошло массовое отравление детей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с 18 апреля за медпомощью обратились не менее 20 учащихся первых и вторых классов.
Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия. У них была тошнота и слабость.