В кафе Пятигорска случилось массовое отравление, прокуратура начала проверку
В Пятигорске девять человек попали в больницу с кишечной инфекцией, предположительно, после посещения одного и того же кафе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своём канале на платформе MAX.
Все пострадавшие находятся в инфекционном отделении одной из городских больниц, им оказывают медицинскую помощь. По уточненной информации, детей среди госпитализированных нет. Заведение общественного питания, где могли массово отравиться клиенты, временно закрыли.
В Пятигорске начали доследственную проверку по факту возможного нарушения статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Специалистам Роспотребнадзора и следователям СК РФ предстоит выяснить точные причины случившегося. После завершения необходимых мероприятий вынесут процессуальное решение в отношении ответственных лиц.
