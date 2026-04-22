Массовой отравление детей произошло в российской школе

Массовое отравление детей произошло в одной из школ Верх-Исетского района Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



С 18 апреля за медицинской помощью обратились не менее 20 первоклассников и второклассников. Ученики жаловались на резкое ухудшение самочувствия, тошноту и слабость.

Роспотребнадзор проводит инспекцию в столовой школы. Прокуратура, в свою очередь, подняла всю документацию по закупкам и рациону питания. Ведомству предстоит оценить соблюдение санитарных норм и безопасности условий для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 35 человек госпитализировали после отравления питьевой водой.

Лидия Пономарева

