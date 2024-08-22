Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске возросло до 47 человек

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Количество пострадавших в Пролетарске Ростовской области, где в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, возросло до 47 человек.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель регионального Минздрава. По уточнённым данным, пострадали 47 пожарных, из которых 15 госпитализированы в медицинские учреждения. Остальных после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Утром 18 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на юго-востоке Ростовской области. В результате падения обломков дрона на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. В городе был объявлен режим ЧС. В настоящее время угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты ликвидирована.
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Александр Бойцов