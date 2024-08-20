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Причиной пожара на нефтебазе в Пролетарске стло падение трех БПЛА

20 августа 2024, 14:15
Фото: istockphoto / bbsferrari

Фото: istockphoto / bbsferrari

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области произошёл в воскресенье после падения трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
«Беспилотники были большие и мощные, самолётного типа. Сразу же произошло возгорание в трёх разных местах», — рассказал Валерий Горнич.

Ранее в воскресенье губернатор региона сообщил об отражении атаки БПЛА на юго-востоке Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске загорелись ёмкости с дизельным топливом.



В результате тушения пожара пострадал 41 пожарный. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

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#режим
В Турции пропала замдиректор школы для реабилитации детей-инвалидов из Москвы
20 августа 2024, 13:53

Фото: istockphoto / 9parusnikov

В Турции уже четвёртый день продолжаются поиски Натальи Сомовой, заместителя директора московской школы для реабилитации детей-инвалидов, сообщили SHOT.
48-летняя Наталья отправилась на прогулку в горы и исчезла. Её исчезновение заметили в отеле Marmaris Park Hotel.

«Наталья Сомова — заместитель директора Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых в Москве. 17 августа она покинула отель и отправилась по Карийской тропе на прогулку. С тех пор о её местонахождении ничего не известно», — сообщили в издании.

Сотрудники экстренных служб Мармариса ведут поисковые работы, в том числе с помощью собак. На данный момент обследовано более 11 квадратных километров территории.

Родственники Натальи очень обеспокоены и ждут любой информации о её местонахождении. Они поддерживают связь с Турцией через туристическое агентство и просят волонтёров помочь в поисках.

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Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тыс квадратных метров
20 августа 2024, 13:40

Фото: istockphoto / abadonian

Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где загорелось дизельное топливо после падения обломков сбитого беспилотника, составляет 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Валерий Горнич.
«Угрозы взрыва нет, людям тоже ничего не угрожает. Для тушения пожара привлекли группировку пожарных в составе 520 человек. Также готовятся четыре единицы авиационной техники», — поделился Валерий Горнич.

В ночь на 18 августа на территорию одного из городских промышленных складов упали обломки беспилотного летательного аппарата. Из-за этого возникло возгорание дизельного топлива, и в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что 41 пожарный, участвовавший в тушении пожара на промскладе, обратился в центральную районную больницу Пролетарского района. Из них 18 человек были госпитализированы, а пятеро находятся в реанимации.

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#пожарный
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#возгорание
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Спасатели нашли пострадавших в горах Пакистана альпинистов из России
20 августа 2024, 13:08

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В северной части региона Гилгит-Балтистан, спасатели обнаружили двух российских альпинистов, которые пострадали во время восхождения на гору Гашербрум IV. О происшествии сообщило издание «Известия» в своём Telegram-канале.
«Состояние альпинистов удовлетворительное, но одному из них нужна помощь при передвижении. В настоящее время они спускаются к плато, чтобы туда смог приземлиться вертолёт», — говорится в материале.

Из-за неблагоприятных погодных условий путь займёт несколько часов.

Ранее стало известно, что российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на горе Гашербрум. В субботу, 17 августа, в месте, где он работал, произошёл обвал. С тех пор связь с Ниловым была потеряна.

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Блогера Поднебесного обвинили в педофилии по двум статьям
20 августа 2024, 11:38

Фото: istockphoto / Yingko

Блогеру Алексею Поднебесному, который называет себя антифеминистом, были предъявлены обвинения по двум статьям: «Развратные действия» и «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Об этом сообщили в NEWS.ru.
В Санкт-Петербурге был задержан известный блогер Алексей Поднебесный. По мнению главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, в своих видео он проявлял неуважение к женщинам.

«Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за одного из видео, где 46-летний блогер целуется с 15-летней на вид девушкой и трогает её за грудь.В разговоре с журналистами Поднебесный объяснил, что девушка представилась ему как 23-летняя, однако он не проверял её документы, поскольку не вступал с ней в интимные отношения», — сообщили в издании.

Теперь Следственный комитет Санкт-Петербурга будет расследовать дело, связанное с этим инцидентом.

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#следственный комитет
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Мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет
Пассажир S7 опоздал на посадку и залез в багажный отсек не того самолета
20 августа 2024, 11:32

Фото: iStock/frentusha

Мужчина залез в багажный отсек авиалайнера Airbus A321 в аэропорту Домодедово, так как опоздал на свой рейс. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 41-летний пассажир опоздал на рейс S7 2625 до Новокузнецка. После чего мужчина решил пробраться в багажный отсек Airbus A321, однако перепутал и попал на рейс S7 2581 в Норильск, тогда как его борт уже более часа находился в пути.

Согласно информации источника, нарушителя обнаружили и задержали. Вылет самолет был задержан на час.

Ранее сообщалось, что во время полета мужчина, летевший в Магадан из Мурманска, поднялся с места и попытался открыть дверь самолета. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
#самолет
#пассажир
#мужчина
#аэропорт
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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
Экс-журналистке РБК Гончаровой назначили семь лет колонии за убийство сожителя
20 августа 2024, 11:09

Фото: iStock/fotoember

Электростальский городской суд Московской области приговорил к 7 годам колонии экс-журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Гаранин.
Адвокаты обвиняемой настаивали в суде, что действия их подзащитной являлись самообороной, так как во время конфликта мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и первым нанес ей удары ножницами. Уточняется, что бывшая журналистка неоднократно становилась жертвой насилия со стороны Самусева.

Согласно информации источника, Гончаровой предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

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10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб
В Парголово 10-летний мальчик погиб, катаясь на электросамокате
20 августа 2024, 09:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Десятилетний мальчик из Краснодарского края уехал кататься на самокате и погиб в Парголово. Об этом сообщает «Фонтанка».
Школьник приехал в Петербург вместе с бабушкой, чтобы посмотреть достопримечательности. Они остановились у родственников в Парголово.

В квартире был электросамокат, и мальчик захотел покататься на нем. Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего и значительно уехал вперед.

Спустя некоторое время родственник обнаружил самокат и ребенка на земле на расстоянии друг от друга. Медики констатировали смерть мальчика. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства падения и гибели несовершеннолетнего.

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#петербург
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В Москве таджик забил топором супругов-пенсионеров
В Новой Москве задержан мужчина за убийство пожилой пары
20 августа 2024, 09:36

Фото: iStock/Motortion

Бывшего работника Внуковского авиаремонтного завода 82-летнего Виктора и его супругу 80-летнюю Людмилу изрубил топором 38-летний таджик в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «‎Рай и МКАД | Подмосковье».
Сообщается, что соседи увидели пожар в доме и вызвали правоохранителей. Сотрудники полиции обнаружили труп мужчины и его супругу, которая была жива. По предварительным данным, напавший хотел ограбить дом, изрубил владельцев топором, а потом устроил пожар, чтобы скрыть улики. Женщина была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

СК России было возбуждено уголовное дело по факту нападения на семейную пару в новой Москве. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что был задержан мужчина 1986 года рождения.

Ранее сообщалось, что суд города Красноярска 17 мая приговорил бывшего директора госпредприятия акционерного общества «Медтехника» Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя подростками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Чехове выявили 16 мигрантов-нелегалов
20 августа 2024, 09:15

Фото: iStock/Motortion

Рейд по выявлению незаконной миграции провели полицейские при поддержке Росгвардии в местах проживания иностранцев в селе Новосёлки городского округа Чехов, в результате было обнаружено более полутора десятков нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда по информационным учетным базам полиция проверила 30 граждан, прибывших в Россию из ближнего зарубежья. В отношении 16 мигрантов сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в отношении пятнадцати нелегалов принято решение выдворить их из России.

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#полиция
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