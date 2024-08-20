Причиной пожара на нефтебазе в Пролетарске стло падение трех БПЛА

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Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области произошёл в воскресенье после падения трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
«Беспилотники были большие и мощные, самолётного типа. Сразу же произошло возгорание в трёх разных местах», — рассказал Валерий Горнич.
Ранее в воскресенье губернатор региона сообщил об отражении атаки БПЛА на юго-востоке Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске загорелись ёмкости с дизельным топливом.
В результате тушения пожара пострадал 41 пожарный. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации.
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