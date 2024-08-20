Причиной пожара на нефтебазе в Пролетарске стло падение трех БПЛА

Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где загорелось дизельное топливо после падения обломков сбитого беспилотника, составляет 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Валерий Горнич.

«Угрозы взрыва нет, людям тоже ничего не угрожает. Для тушения пожара привлекли группировку пожарных в составе 520 человек. Также готовятся четыре единицы авиационной техники», — поделился Валерий Горнич.





Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что 41 пожарный, участвовавший в тушении пожара на промскладе, обратился в центральную районную больницу Пролетарского района. Из них 18 человек были госпитализированы, а пятеро находятся в реанимации.