Число пострадавших при пожаре на нефтебазе возросло до 42

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Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в посёлке Пролетарский Ростовской области снова возросло. Травмы получили 42 человека, сообщили в ТАСС.
«Сначала за медицинской помощью обратились 18 пожарных, из них 14 человек получили помощь амбулаторно. По поручению губернатора в город Пролетарск была направлена дополнительная бригада врачей», — поделились в издании.
Ранее сообщалось о госпитализации 15 человек. Два человека находятся в больницах Пролетарска, семь — в медицинских учреждениях Ростова-на-Дону и шесть — в Санкт-Петербурге.
Пожар на складах с дизельным топливом в Пролетарске произошёл 18 августа. Причиной возгорания стало падение обломков трёх украинских дронов на территорию промышленных складов. В результате падения обломков произошло возгорание топлива.
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Мира Полтева